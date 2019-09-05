05 Eylül 2019, Perşembe
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"Fatih Terim Galatasaray'ın başında olduğu sürece biz şampiyon olamayacağız"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, deneyimli hocaya 4 maç ceza verdi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, bu kararla ilgili flaş sözler kullandı. Uzundurukan, "Şunu düşünüyorlar heralde, 'Fatih Terim Galatasaray'ın başında olduğu sürece biz çok yatırım yapsak da şampiyon olamayacağız. Çünkü; Fatih Terim çok güçlü bir teknik direktör, biz onu fair play yoluyla saha içinde alt edemeyiz' bunun tedirginliğiyle mi bunlar yapılıyor?" ifadelerini kullandı.
05.09.2019
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