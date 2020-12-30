30 Aralık 2020, Çarşamba

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Flaş Diego Costa iddiası! "Türkiye'ye gelirse, oynayacağı takım Galatasaray olur"

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşıyor. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa'nın adı hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile geçerken, A Spor yorumcusu Murat Özbostan flaş bir iddiada bulundu. Özbostan, "Costa Türkiye'ye gelirse, oynayacağı takım Galatasaray olur" ifadelerine yer verdi.
30.12.2020
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