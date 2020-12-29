29 Aralık 2020, Salı
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Canlı yayında transferin detaylarını açıkladı! "Aytaç Kara Galatasaray için alacaklarını bıraktı"
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa futbolcusu Aytaç Kara ile anlaşmaya oldukça yakın. Aytaç Kara hakkında flaş bir detayı A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan paylaştı. Zeki Uzundurukan, "Aytaç Kara Galatasaray için alacaklarını bıraktı" ifadelerine yer verdi.
29.12.2020
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