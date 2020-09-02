02 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Feghouli'nin mentörü Arda Turan

Galatasaray'da kaptanlık pazubandını yeniden takan Arda Turan, Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor. Arda, zirve yarışında Cezayirli yıldızın performansının belirleyici olacağını düşünüyor.
02.09.2020
ABONE OL

DİĞER
Feghouli'nin mentörü Arda Turan Feghouli'nin mentörü Arda Turan 02.09.2020
Galatasaray Seri'ye döndü Galatasaray Seri'ye döndü 02.09.2020
Öğrencilik yıllarımda Galatasaray'ı tutuyordum "Öğrencilik yıllarımda Galatasaray'ı tutuyordum" 01.09.2020
Galatasaray'ın çıkmasına çok sevindik "Galatasaray'ın çıkmasına çok sevindik" 31.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray Deniz Türüç'ün peşinde Galatasaray Deniz Türüç'ün peşinde 31.08.2020
G.Saray Marcao'ya gelecek teklifleri bekliyor G.Saray Marcao'ya gelecek teklifleri bekliyor 31.08.2020
Marcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu Marcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu 29.08.2020
Galatasaray bu transfer döneminin mağlubudur "Galatasaray bu transfer döneminin mağlubudur" 29.08.2020
Cengiz'e sert eleştiri! Atkı alın diyen bir başkan hayatımda görmedim Cengiz'e sert eleştiri! "Atkı alın diyen bir başkan hayatımda görmedim" 29.08.2020
Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması! En kısa sürede... Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması! "En kısa sürede..." 28.08.2020
Belhanda'ya Gremio talip oldu Belhanda'ya Gremio talip oldu 27.08.2020
Albayrak'tan Seri ve Lemina açıklaması! Albayrak'tan Seri ve Lemina açıklaması! 26.08.2020
Galatasaray'a transferde rakip çıktı! Galatasaray'a transferde rakip çıktı! 26.08.2020
Süper Kupa'nın hayatımda önemli bir yeri var "Süper Kupa'nın hayatımda önemli bir yeri var" 26.08.2020
Galatasaray'da Seri'nin yerine M'Vila Galatasaray'da Seri'nin yerine M'Vila 25.08.2020
G.Saray Ismaila Coulibaly ile bu hafta sözleşme imzalayacak "G.Saray Ismaila Coulibaly ile bu hafta sözleşme imzalayacak" 24.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Bu sözlerle kulübüne resti çekti! "Fenerbahçe'yi istiyorum"
Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası...
Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...
Galatasaray atağa kalkıyor! Transferde tarih verildi
Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!
Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör