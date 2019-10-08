Fatih Terim'in hedefindeki isimler kim?

Gençlerbirliği beraberliği sonrası futbolcularını eleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kast ettiği isimlerin Belhanda, Feghouli, Mariano ve Nagatomo olduğu öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, berabere sona eren Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncularını eleştirirken operasyon sinyali vermişti.

Terim'in işaret ettiği futbolcuların Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Yuto Nagatomo ve Mariano olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon iyi görüntü çizmeyen 4 futbolcunun performanslarında olumlu yönde değişim olmazsa ara transfer döneminde radikal hamleler yapılabileceği ifade ediliyor.

Sarı kırmızılı teknik heyet, öncelikle Belhanda ve Feghouli ile görüşecek. İki futbolcunun dikkati çekilerek kendilerini toparlamaları istenecek.

Belhanda ve Feghoulı'de olumlu yönde bir değişim olmazsa, ocak ayında iki oyuncunun gözden çıkarılması gündeme gelebilir.

Galatasaray teknik heyeti, Mariano ve Nagatomo'nun performansını da yetersiz buluyor. İki bek, milli aranın ardından yedek kulübesine çekilebilir. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Mariano ve Nagatomo'nun yaşları da göz önüne alınarak devre arasında elden çıkarılması da ihtimaller dahilinde.