Falcao beklentilerin altında

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun performansı beklentilerin altında kaldı... İstatistikler, 34 yaşındaki futbolcunun ofansif anlamda ciddi bir düşüş yaşadığını gösteriyor..

Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao'nun etkisiz kalması büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Fotomaç Gazetesinin haberine göre, geçmiş başarıları göz önüne alınarak büyük beklentiler içine girilen Kolombiyalı yıldızın sarı kırmızılılar ile çıktığı maçlardaki istatistikleri hücum oyuncusundan ziyade defansif bir görüntü ortaya çıkardı.

Kolombiyalı oyuncu çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ağlarına bir gol göndererek takımına 3 puan kazandırdı..



Beklentiler ilk maç için karşılandı ancak Falcao bu maç sonrası çıktığı 4 maçta gol yollarında etkisiz kaldı.

Bu durum oyun sisteminin bir getirisi olarak olarak yorumlandı ancak istatistikler bunu söylemiyor.... Falcao'nun orta sahaya hatta 6 numaralı bölgeye kadar indiği, forma girdiği maçlardaki ısı haritasında da görüldü..

Falcao'nun çıktığı maç sayısı ve aldığı süre ile ligdeki diğer forvetler kıyaslandığında Kolombiyalı oyuncunun atak aksiyonlarında, başarılı atak aksiyonlarında, şutlarda ve başarılı top sürme alanlarında geride kaldığı gözlendi...

Defansif parametrelere bakıldığında ise Falcao'nun diğer forvet oyuncularına göre, başarılı defans aksiyonları kısmında lig ortalamasının üzerinde olduğu istatistiklere yansıdı..

34 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 3 lig maçı ile bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 süper lig maçı kıyaslandığında da ortaya çıkan tabloda ofansif anlamda ciddi bir düşüş olduğu görülüyor...