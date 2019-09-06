06 Eylül 2019, Cuma
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"Fatih Terim'in cezasının 19.05'te açıklanması planlı bir olay"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, deneyimli hocaya 4 maç ceza verdi. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, bu kararla ilgili Son Sayfa programında flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Fatih Terim'in cezasının 19.05'te açıklanması planlı bir olay tesadüf olamaz." ifadelerini kullandı.
06.09.2019
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