"Fatih Terim'in cezasının 19.05'te açıklanması planlı bir olay"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, deneyimli hocaya 4 maç ceza verdi. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, bu kararla ilgili Son Sayfa programında flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Fatih Terim'in cezasının 19.05'te açıklanması planlı bir olay tesadüf olamaz." ifadelerini kullandı.