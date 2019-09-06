06 Eylül 2019, Cuma
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"Falcao'ya kulübün anahtarını verseydiniz"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Falcao'ya kulübün anahtarını verseydiniz..." ifadelerini kullandı.
06.09.2019
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