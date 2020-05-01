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Fatih Terim'den Mariano'ya mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atletico Mineiro ve Flamengo'nun transfer etmek istediği Mariano'ya mesaj gönderdi.
01.05.2020
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