Fatih Terim'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap!

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt verdi. Terim, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." dedi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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