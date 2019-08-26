26 Ağustos 2019, Pazartesi

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Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Falcao'yu kim istemez?" diyen Terim Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satmaları gerektiğine vurgu yaptı.
26.08.2019

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