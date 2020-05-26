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Fatih Terim'den corona virüsü tedavisine destek çağrısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.
26.05.2020
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Corona virüsü testi pozitif çıkan ve geçtiğimiz ay bu sebeple hastanede yatan, daha sonra da hastalığı yenen Fatih Terim, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu. Hastalığı yenenlerden alınan plazma bağışı, birçok hastaya umut olurken, Terim de sosyal sorumluluk kapsamında vatandaşlara çağrı yaptı. İyileştiği için mücadelenin bitmediğini söyleyen Fatih Terim, "Canla, kanla, corona virüsüyle mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay da senin için hastanelere ulaştırsın" diyerek çektiği videoyu paylaştı. Kızılay da resmi sosyal medya sayfasından Fatih Terim'e teşekkür ederek, "Covid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" açıklamasını yaptı.

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