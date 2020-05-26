Belhanda ve Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sezon sonunda takımdan ayrılacakları öne sürülen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile ilgili de konuşan Dindar, Belhanda'nın ayrılık ihtimalini daha yüksek gördüğünü, Feghouli'de de şartlar cazipse gelen tekliflerin değerlendirileceğini söyledi.

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