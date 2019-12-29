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Fatih Terim'den Arda Turan yorumu

Süper Lig'in 17 haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu değerlendirmelerde bulundu. 'Arda Turan'ın Galatasaray'da bırakmasını isterim' yorumunu yapan Terim, 'Ama nasıl olur henüz bilmiyorum' diye belirtti.
29.12.2019

Galatasaray'ın bugün 2019 yılında kazandığı kupalara layık bir oyun sergilediğini söyleyen Fatih Terim, "Hem hak ettiğimiz hem de ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Taraftarımızı da uzun süre beklettiğimiz bir gerçek. Bugün onlar da özlemiş ki, oyun böyle olunca ortaya hoş şeyler çıktı. 3 kulvarda oynamak hiç kolay olmadı. Haftada 1 maç oynayınca çok daha rahat olacağız. Bazen seyahat sonrası 1 ter idmanıyla maça çıktık. 5 saat yolculuk sonrasında, salı-cuma, çarşamba-cumartesi derken çok da zorlu rakiplerle uğraştık. Kolay değildi ve taraftarımızı beklettik. Geçen sene aldığımız radikal kararlar bu sene de inşallah olacak diye düşünüyoruz.

"ARDA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMALI"
Devre arasında Galatasaray'a döneceği iddia edilen Arda Turan'la ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Arda Turan'la Fatih Terim arasındaki ilişkiyle, futbolcu Arda Turan, Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi bir ayıralım. Benimle Arda'nın özel hayattaki ilişkisi ayrı bir şey. Ben açıkçası Arda gibi bir Galatasaraylının, çok önemli bir oyuncunun burada edeceğim kelamlarla anılmasından memnun değilim. Arda, Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum ama bana, 'Arda, Galatasaray'da mı bırakmalı' derseniz, benim oyum bundan yana olur. Arda iyi bir Galatasaraylıdır ve kendisini futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var. Son yılları pas geçti. Arda iyi bir Galatasaraylı, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalı" diyerek tecrübeli oyuncunun dönmesine yeşil ışık yaktı.

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