29 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray 2019'u farklı galibiyetle tamamladı
Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yenerek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.
29.12.2019
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