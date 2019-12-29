29 Aralık 2019, Pazar

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Galatasaray 2019'u farklı galibiyetle tamamladı

Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yenerek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.
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