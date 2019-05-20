Fatih Terim şampiyonluğu değerlendirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluk sonrası GS TV yayınında konuştu. Bu arada sarı kırmızılı takım ile 8.şampiyonluğunu kutlayan Terim'in programını basan sarı kırmızılı futbolcular neşeli anların yaşanmasına neden oldu.