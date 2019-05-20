20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray taraftarları Florya'ya akın etti
Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından tesise gelen Galatasaraylı teknik heyet ve futbolcular, balkona çıkarak taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim üzerindeki 22 yazılı tişörtü çıkartıp taraftarlara attı.
20.05.2019
Galatasaray'ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğun garantilenmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Florya'ya akın eden taraftarlar, tesisin önünde toplanarak şampiyonluğu doyasıyla kutladı. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftalar, bir süre sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nin içine alındı. Maçın ardından tesise gelen teknik heyet ve futbolcular balkona çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı.
Taraftarlar özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'e ve futbolculara yoğun sevgi selinde bulundu. Öte yandan Fatih Terim üzerinde bulunan 22 yazılı tişörtü çıkartarak taraftarlara attı.
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