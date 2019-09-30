Fatih Terim: Benim olduğum yerde karamsarlığı kabul edemem

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Belhanda zorlu PSG maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Birçok konuya değinen tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe ile oynadıkları derbi mücadelesi içinde yorumlarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın akşam Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile karşılacak. Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim ve tecrübeli oyuncu Younes Belhanda maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte basın toplantısından satırbaşları...

YOUNES BELHANDA: "Taktığım maske performansımı çok fazla etkilemeyecek çünkü sahada bunun bir handikap olduğunu unutuyorsunuz. Çok büyük etkisi olacağını sanmıyorum."

"'Falcao'nun sadece 3 maçta oynadığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca birçok yeni oyuncu var. Sabretmek ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor."

"Oynamalarına izin vermemeliyiz. Topa sahip olmayı seviyorlar, onları toptan mahrum bırakırsak biz etkili olabiliriz. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar."

"Falcao'nun sadece 3 maçta oynadığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca birçok yeni oyuncu var. Sabretmek ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor.'' dedi.

FATİH TERİM: "Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biriyle oynuyoruz. Yüksek ekonomili bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonuyla oynuyoruz vs... Artı çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok değerli oyuncuları var."

"Yılların kulübü PSG'yi hepimiz izliyoruz. Gururla izliyoruz, ne bileyim saygıyla izliyoruz. Rakibe sonsuz saygımız var ama bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık, favori olduklarını hiç inkar etmedik."

"Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın."

"Buralarda olunca PSG ile, Real Madrid'le oynayabiliyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacak Galatasaray."

"Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Derbiden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla karşılaşmak kolay değil. Handikaplarımız var ama hiçbirine sığınmadan, bu turnuvaya başlamadan 3 günde 1 maç oynayacağımızı biliyorduk. Alışmalıyız."

"Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu, tempolu bir oyun oynanmadığı gerçek. Bunu söylemek benim borcum. Benim de hoşlanmadığım açık."

"Geçen sezona göre 4-5 farklı oyuncuyla oynuyoruz. Birlikte oynadıkları maç sayısı 2-3. Birlikte oynama kültürünün yanında, alışık ve tanışık olma refleksi diye bir şey var. Bu da maç yaptıkça artacak, tempo ve fizikle de mevcut şartlardaki pek çok şey değişecek."

"Son 2 sezonun kadrosunun çatısı tamamen farklı. Dolayısıyla değişimlerin etki göstermesi için gerekli ve yeterli zamanı tanımak lazım. En az 5-6 oyuncunun bizimle beraber sezon öncesini geçirmediği de ortada."

"Değişimlerin etki göstermesi için gerekli zamanı tanımak lazım. Süre isteyen, sabır isteyen hoca değilim ama anlatmaya çalıştığım bu..."

"Futbolda artık eskisi gibi modeller, sistemler veya adı konmuş dizilişlerin olmadığını görürsünüz. Mesele artık başka bir boyutta. Oyun içerisinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerinize kadar her şey anlık olarak değişiyor. Tek bir sistemle maçı bitiremezsiniz."

"Arkadaşlar futbol değişiyor, futbolun terimleri de değişiyor."

"Eskiden kullandığımız 4-4-2 veya 3-5-2 gibi kalıpların hepsi veya bir kısmı değişiklik gösteriyor oyun içinde. Buna karma bir futbol denebilir. Birkaç şeyi deneyebildiğimiz bir ortam da diyebilirsiniz ancak günümüz futboluna hakim olan bu artık."

"Eskiden maçı daha önce oynadım denirdi, iki takım karşılaştırılırdı, çıkan analizle 3 puanı getirecek en iyi formül bulunurdu. Artık, 90 dakikayı 4-5'e bölüp her bölüme strateji belirleyeceksiniz, her bölümün hızını-atağını belirlemelisiniz. Böyle oldu futbol."

"Bizim bir planımız vardı, geçen sene ve önceki sene şampiyon olan takım gibi. Topa çok sahip olan, rakibin daha az sahip olmasını isteyen."

"Marcao-Luyindama diyorsunuz. Geçen sene onlardan önce yediğimiz golle sonra yediğimiz arasında çok fark var. İkinci yarının top ve pas yüzdesi en yüksek olan takımıyız. Marcao ve Luyindama'dan kaynaklı."

"Doğru plan ve güçlü oyun bizi üçüncü bölgeye taşır ama 3. bölgedeki oyuncuların yetenekleri, aldıkları sorumluluklar sonucu belirler."

"Seyircimizin, taraftarımızın hoşlanmadığını biliyorum, ben de hoşlanmıyorum. Galatasaray'ın şu an rakip ve takım analizine, bireysel oyuncu yeteneklerine göre bir takım oyunu var. Ligdeki ve Avrupa'daki durum bizim için UEFA cezamız nedeniyle çok farklı."

"Belhanda'ya sordunuz Falcao'ya top gelmiyor diye. Biz oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz. Ancak bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır. Bundan emin olabilirsiniz."

"Unutmayın ki son yıllardaki tüm gol kralları Galatasaray'dan. Yarım sezon santrforsuz oynadığında bile. Benim takımlarımda tek şikayet edilmeyecek şey gol alanlarındaki kısırlıktır. Taraftara hak veriyorum, ben de memnun değilim."

"Derbide kendi oyunumuzu oynamadık ama kötü oynamışız gibi bir algı var. 15 ile 60 arası gayet oynamışız. Benim olduğum yerde Galatasaraylıların karamsar olmasını kabul edemem. Biz nerelerden şampiyon olduk, nerelerden Avrupa şampiyonu olduk."

"Anlatmadığımız, belirtmediğimiz, basında çıkar diye bahsetmediğimiz saha içi ve dışı sıkıntılarımız da var. Daha bugün MR'da Lemina'nın sakatlığı çıktı. Refleksimiz arttıkça daha iyi olacağız."

"Feghouli, kupadan gelmiş, aralıksız oynuyor. Falcao sezon başını bizle geçirmemiş. Lemina uzun süredir oynamamış ve yeni yeni oynuyor, Seri de sezon başını bizle geçirmemiş, Afrika Kupası'na gitmişler."

"Kaybedersek de beraber kaybederiz. Kaybedersek de onların gurur duyacağı şekilde kaybederiz. Buna kredimiz var. Ama kaybetmeye hiç niyetimiz yok." şeklinde konuştu.