17 Haziran 2019, Pazartesi

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Fatih Terim fikir değiştirdi

Bruma'yı Onyekuru'ya alternatif olarak düşünen Galatasaray'da planlar değişti. Teknik direktör Fatih Terim, iki yıldızı birlikte kadrosunda görmek istiyor.
17.06.2019

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