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"Ozan Kabak Bayern Münih'le anlaşmak üzere"

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında transfer gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu.
17.06.2019

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında transfer gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Ozan Kabak, Bayern Münih'le anlaşmak üzere." ifadelerini kullandı.

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