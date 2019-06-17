17 Haziran 2019, Pazartesi
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"Ozan Kabak Bayern Münih'le anlaşmak üzere"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında transfer gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu.
17.06.2019
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında transfer gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Ozan Kabak, Bayern Münih'le anlaşmak üzere." ifadelerini kullandı.
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