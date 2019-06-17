Ribery Galatasaray'a dönecek mi?
12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Ribery, Çin ve ABD kulüplerinden yüksek teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi Faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi hedefliyor.
Franck Ribery, menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temasa geçti. Fiziki açıdan iyi durumda olduğunu belirten 36 yaşındaki yıldız futbolcunun, "Üst seviyede, büyük hedefler için oynamaya devam etmek istiyorum. Şu aşamadan sonra tek önceliğim para değil. Başarıya hala açım" mesajını gönderdiği belirtildi.
Galatasaray yönetimi ise Ribery konusunda topu tamamen teknik direktör Fatih Terim'e attı. Terim, ilerleyen yaşı ve sakatlık potansiyeli sebebiyle ilk etapta Ribery'ye sıcak bakmasa da, transfer sezonunda her an her şeyin olabileceğini belirterek kapıyı aralık bıraktı. Haberde; tecrübeli teknik adamın Onyekuru ve Bruma transferlerinde sorun çıkma ihtimaline karşın Ribery'yi bir süre alternatif olarak listesinde tutacağı ifade edildi.
Franck Ribery, Bayern Münih'teki son sezonunda çıktığı toplam 38 resmi maçta 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
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