10 Ağustos 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fatih Terim: "Feghouli ve Belhanda beni mutlu etti"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentına maçı öncesi İtalya'dan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, Belhanda ve Feghouli'nin izinleri bitmeden dönmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
10.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa'ya gitti
- Fenerbahçe'nin son hazırlık maçı
- Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
- Falcao transferinde büyük gün yarın!
- Galatasaray İtalya'da
- Sörloth ilk maçında mest etti
- Onazi sokakta çocuklarla top oynadı
- Muriç: "Dedem sayesinde Fenerbahçeli oldum"
- Falcao transferinde büyük gün yarın!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"