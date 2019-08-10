Fatih Terim: "Feghouli ve Belhanda beni mutlu etti"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentına maçı öncesi İtalya'dan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, Belhanda ve Feghouli'nin izinleri bitmeden dönmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.