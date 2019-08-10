10 Ağustos 2019, Cumartesi

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Fatih Terim: "Feghouli ve Belhanda beni mutlu etti"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentına maçı öncesi İtalya'dan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, Belhanda ve Feghouli'nin izinleri bitmeden dönmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
10.08.2019

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