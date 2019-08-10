Falcao'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın peşinde olduğu​ Falcao, ülkesinin radyosunda geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'da oynamanın kendisi için heyecan verici olacağını söyledi.