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Fatih Terim Bursaspor maçının 11'ini belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi...
15.03.2019

Galatasaray'da gözler Bursaspor ile deplasmanda oynanacak kritik maça çevrildi...

Teknik Direktör Fatih Terim, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi... Tecrübeli teknik adamın tedavileri süren Fernando ve Nagatomo'yu Bursaspor karşısında da riske etmesi beklenmiyor.

Savunma dörtlüsünü bozmayı düşünmeyen Terim; Mariano, Luyindama, Marcao ve Emre Taşdemir'i sahaya sürecek...

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında Emre Akbaba'ya ilk 11'de şans veren Terim'in, Bursaspor karşısında ön liberoda Ndiaye-Donk ikilisine, önlerinde ise son haftaların formda ismi Belhanda'ya görev vermesi bekleniyor...

Kanatlarda Onyekuru ve Feghoulı'yi sahaya sürecek olan Terim, santrfor mevkiinde ise Mbaye Diagne'yi görevlendirecek.

Öte yandan sarı kırmızılılar Bursaspor maçının ardından lige verilecek 3 haftalık arayı fırsat olarak görüyor..

Teknik Direktör Fatih Terim, uzun süredir sakatlıkları bulunan Fernando ve Nagatomo'yu milli ara sonrasında ligde kalan 8 haftada 11'de oynatmayı planlıyor.

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