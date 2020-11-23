Fatih Terim: Bu oyunun karşılığı farklı bir skor olmalıydı

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam "Bu oyunun karşılığı farklı bir skor olmalıydı" dedi.

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