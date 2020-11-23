Usta isim yorumladı! "O hareket net kırmızı"

A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Artı Futbol programında Galatasaray - Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Uçar, "Linnes'in Muğdat'a yaptığı müdahale faul ve son adam olduğu için kırmızı kart." dedi.

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