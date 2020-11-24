Evren Turhan: Sahada lider futbolcu eksikliği vardı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Evren Turhan da bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Turhan, "Sahada lider futbolcu eksikliği vardı, Arda Turan olsaydı maç farklı olurdu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

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