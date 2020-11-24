24 Kasım 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Evren Turhan: Sahada lider futbolcu eksikliği vardı
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Evren Turhan da bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Turhan, "Sahada lider futbolcu eksikliği vardı, Arda Turan olsaydı maç farklı olurdu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri
24.11.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Evren Turhan: ''Fenerbahçe, 2 Maç Üst Üste Kaybederse Bir Anda Her Şey Karışabilir!'' / A Spor
- "Puan için oyuncularımı kutluyorum"
- "Dile benden ne dilersen"
- Beşiktaş kaleci transferi yapacak mı? Sergen Yalçın A Spor'a açıkladı
- Usta isim yorumladı! "O hareket net kırmızı"
- G.Saray'da Kayserispor maçı öncesinde son durum ne?
- Evren Turhan: ''Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de Sınavdan Geçiyor! / A Spor /Sabah Sporu/ 22.11.2020
- Sergen Yalçın'dan derbi yorumu! Fenerbahçe maçı...
- Yalçın Ayhan: ''Beşiktaş'ın İlk Yarıda Göstermiş Olduğu Performans Teşekküre Layık!'' / A Spor
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları