Fatih Terim Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası konuştu

Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olan ve rakibine 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte Terim'in açıklamaları...

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