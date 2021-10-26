26 Ekim 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası konuştu

Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olan ve rakibine 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte Terim'in açıklamaları...
26.10.2021
ABONE OL

Fatih Terim derbi sonrası konuştu Fatih Terim derbi sonrası konuştu 25.10.2021
Toroğlu’dan G.Saray’a eleştiri! Arka direğe nasıl önlem almazsın! Toroğlu'dan G.Saray'a eleştiri! "Arka direğe nasıl önlem almazsın!" 25.10.2021
Terim’e Mohamed eleştirisi! Ona penaltı attırılır mı? Terim'e Mohamed eleştirisi! "Ona penaltı attırılır mı?" 25.10.2021
Galatasaray Beşiktaş derbisi için stada ulaştı Galatasaray Beşiktaş derbisi için stada ulaştı 25.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
G.Saray derbi öncesi Vodafone Park’a hareket etti! G.Saray derbi öncesi Vodafone Park'a hareket etti! 25.10.2021
Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı tespit... İlk 15 dakika... Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı tespit... "İlk 15 dakika..." 25.10.2021
Galatasaray’da 2 isim derbide yok! Galatasaray'da 2 isim derbide yok! 25.10.2021
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan istatistikler! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan istatistikler! 25.10.2021
İşte Terim’in derbi şifresi! Galatasaray’ın Avrupa’daki oyunu... İşte Terim'in derbi şifresi! "Galatasaray'ın Avrupa'daki oyunu..." 25.10.2021
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanı 10 bin kişi izledi! Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanı 10 bin kişi izledi! 24.10.2021
Çimento erken tuttu! Galatasaray’da bu sistem... Çimento erken tuttu! "Galatasaray'da bu sistem..." 24.10.2021
Terim’in derbi sistemi belli oldu! Orta sahada... Terim'in derbi sistemi belli oldu! "Orta sahada..." 23.10.2021
İşte Terim’in özel derbi planı! O isim 11’de... İşte Terim'in özel derbi planı! "O isim 11'de..." 23.10.2021
Uluç Terim’i böyle eleştirdi! İkinci lig kulübü başkanı olsam göreve çağırmam Uluç Terim'i böyle eleştirdi! "İkinci lig kulübü başkanı olsam göreve çağırmam" 22.10.2021
Uluç’tan sert sözler! G.Saray fevkalade akılsız oynadı Uluç'tan sert sözler! "G.Saray fevkalade akılsız oynadı" 22.10.2021
Marcao için 2 dev teklif! Kadro dışı kaldığı dönemde... Marcao için 2 dev teklif! Kadro dışı kaldığı dönemde... 22.10.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan orta saha bombası! Premier Lig'den geliyor...
Galatasaray'da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocak ayında...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör