30 Eylül 2019, Pazartesi

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Eski Galatasaraylı yıldız feci sakatlandı!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Giovani dos Santos, Meksika'da formasını giydiği Club America'nın Chivas'ı 4-1 yendiği maçta iç acıtan bir sakatlık geçirdi. Rakibinin topuğyla bacağını sıyırdığı pozisyonda acılar içinde yerde kalan 30 yaşındaki oyuncu, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
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