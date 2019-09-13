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Erman Toroğlu: Falcao Galatasaray'ın 2. Diagne'si olur

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray böyle oynamaya devam ederse Falcao, Galatasaray'ın 2. Diagne'si olur" dedi.
13.09.2019

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