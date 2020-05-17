17 Mayıs 2020, Pazar
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Faruk Süren açıkladı! Yeniden aday olacak mı?
Galatasaray'ın Efsane Başkanlarında Faruk Süren, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 17 Mayıs 2000 tarihinde sarı kırmızılıların UEFA kupasını kazandığında takımın başında olan Süren, yeniden sarı kırmızılı takıma başkan adayı olacak mı? sorusına yanıt verdi.
17.05.2020
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