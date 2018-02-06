07 Şubat 2018, Çarşamba
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Kemal Belgin: Beşiktaş böyle giderse 4. zor olur
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında açıklamalarda bulundu. Belgin, "Şenol hoca Talisca ile birlikte Oğuzhan'ı oynatmaya devam ederse 4. zor olur." ifadelerini kullandı.
06.02.2018
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