    07 Şubat 2018, Çarşamba

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    Kemal Belgin: Beşiktaş böyle giderse 4. zor olur

    A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında açıklamalarda bulundu. Belgin, "Şenol hoca Talisca ile birlikte Oğuzhan'ı oynatmaya devam ederse 4. zor olur." ifadelerini kullandı.
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