06 Eylül 2019, Cuma
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PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza
Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'e 4 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.
06.09.2019
Ayrıca Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'ya da 3 maç ceza verildi.
Fatih Terim, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Geçen sene Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam yaratıldı. 'Örgütlü organize işler ama amatör' demiştim. Bu sene profesyonelce işler var. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Dışarısı için söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
PFDK kararlarının TFF'nin Twitter adresinden Galatasaray'ın kuruluş yılına denk gelen saat 19.05'te açıklanması sarı kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.
Öte yandan Tahkim Kurulu da Galatasaraylı seri'ye verilen 2 maçlık men cezasının onaylandığını açıkladı.
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