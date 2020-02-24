24 Şubat 2020, Pazartesi

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Falcao ve Ömer Bayram'dan maç sonu açıklamalar

Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao ve Ömer Bayram, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
24.02.2020

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