Galatasaray zirve yarışına ortak oldu

Süper Lig'in ilk yarısını zirvenin 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray farkı eritmeyi başardı. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı başardı. Fatih Terim'in ekibi, puanını 45'e çıkararak şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

İkinci yarıdaki 6 müsabakada kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, 5 puan gerisinde kaldığı Trabzonspor'u yakalarken, Aytemiz Alanyaspor ile 2 puanlık farkı kapatıp 6 puan öne geçti. İlk yarıyı 3 puan gerisinde kapattığı Beşiktaş ile 8 puanlık fark yakalayan Galatasaray, 4 puan geride olduğu Fenerbahçe'ye ise 7 puanlık fark attı. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Demir Grup Sivasspor ile olan 10 puanlık farkı da kapatarak averajla rakibinin önüne geçti.

Galatasaray, ilk yarının ilk 6 haftasına göre ikinci devrede 9 puan daha fazla aldı.

Sezonun ilk 6 haftasında Denizlispor'a yenilip, Konyaspor, BtcTurk Malatyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalarak 9 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarını üçer puanla kapatmıştı.

İkinci yarıya iyi giren Galatasaray, ilk 6 haftayı galibiyetle geçerek ilk yarıdaki puan kayıplarını telafi etti.

Fatih Terim'in öğrencileri, sezonun ikinci yarısında daha golcü bir kimliğe büründü.

İlk yarının ilk 6 maçında 6 gol atıp kalesinde 6 gol gören sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki aynı süreçte 16 gol atıp sadece 3 gol yedi.