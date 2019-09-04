04 Eylül 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi
Galatasaray yeni transferlerine imza töreni düzenlediği sırada Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi yaptı.
04.09.2019
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