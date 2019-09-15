15 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Belhanda'da iki kırık
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, çenesindeki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu.
15.09.2019
Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçının 90.dakikasında aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçiren yıldız oyuncunun çenesinde iki kırık tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.Bu sezon Süper Lig'de 4 maçtada 90'ar dakika forma giyen tecrübeli oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
EN ÇOK İZLENENLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"