Belhanda'da iki kırık

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, çenesindeki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu.

Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçının 90.dakikasında aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçiren yıldız oyuncunun çenesinde iki kırık tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.Bu sezon Süper Lig'de 4 maçtada 90'ar dakika forma giyen tecrübeli oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.