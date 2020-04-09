09 Nisan 2020, Perşembe

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, son dönemde adı transfer haberlerinde en çok yer alan futbolcu oldu. Arap basınında Kolombiyalı santrforlar başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda Körfez ülkesi kulübünün ilgilendiği öne sürüldü.
09.04.2020
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