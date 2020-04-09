Tilbe Şenyürek: Fenerbahçe'de hak ettiğim süreleri bulamadım

Galatasaray ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Tilbe Şenyürek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İki sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sezon başında Galatasaray'a transfer olan Tilbe, sarı-lacivertli takımda hak ettiği süreleri bulamadığını söyledi.

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