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Tilbe Şenyürek: Fenerbahçe'de hak ettiğim süreleri bulamadım

Galatasaray ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Tilbe Şenyürek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İki sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sezon başında Galatasaray'a transfer olan Tilbe, sarı-lacivertli takımda hak ettiği süreleri bulamadığını söyledi.
09.04.2020
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