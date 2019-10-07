07 Ekim 2019, Pazartesi
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Emre Bol: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Fatih Terim'dir
A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının ardından yaşanan Mustafa Cengiz-Fatih Terim krizini Artı Futbol programında değerlendirdi. Bol, "Mustafa Cengiz kusura bakmasın, sen kendini Galatasaray Başkanı zannediyorsun ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.
07.10.2019
Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:
"Mustafa Cengiz kusura bakmasın, sen kendini Galatasaray Başkanı zannediyorsun ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Fatih Terim'dir. Kimse kusura bakmasın. Başkanlık tabii ki başka bir makam ancak Mustafa Cengiz tamamen etkisizleştirilmiş. Koskoca Galatasaray Spor Kulübü'nü bu hale düşürmüşler. Kendileri çalıyor, kendileri oynuyorlar."
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