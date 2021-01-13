Canlı yayında duyurdu! "Ortada bir yanlışlık var"

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç da, bu sözleri değerlendirdi. Domaç, "Mustafa Cengiz hocamızla görüştük dedi, Terim görüşmedik dedi. Ortada bir yanlışlık var. Fatih hocanın her cümlesinde mesaj var. Transferde isim vererek malumu ilan ettim demek istiyor." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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