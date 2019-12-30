Canlı yayında açıkladı! Galatasaray 2 isimle anlaştı

Transfer dönemi hareketliliği başladı. A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Emre Kılınç ve Mert Hakan sezon sonu için Galatasaray ile anlaştı." ifadelerini kullandı.