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Canlı yayında açıkladı! Galatasaray 2 isimle anlaştı
Transfer dönemi hareketliliği başladı. A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
30.12.2019
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Emre Kılınç ve Mert Hakan sezon sonu için Galatasaray ile anlaştı." ifadelerini kullandı.
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