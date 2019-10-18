Erman Toroğlu'ndan Nzonzi yorumu!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi.

Toroğlu, "Nzonzi baya iyi bir oyuncu, yanında Ömer Bayram oynuyor, öbür tarafta Belhanda var. Adam bir şey oynayacak ama adamı da bozuyorlar. Ben nereye geldim, biz ne oynuyoruz? diyor." ifadelerini kullandı.