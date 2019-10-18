18 Ekim 2019, Cuma
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Erman Toroğlu: Ben Fatih Terim'i tanıyamıyorum
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi.
18.10.2019
Toroğlu, "10 kişi takıma ortada sıçan oynasan top gezdirirsin. Topçuysan topu vermezsin, koşarsan vermezsin. Ayağının burnuyla oynarsan bu halde olursun. Ben Fatih Terim'i tanıyamıyorum." ifadelerini kullandı.
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