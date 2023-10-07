Erman Toroğlu'ndan flaş eleştiri! "İlk yarıda o Galatasaray yoktu"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar...
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