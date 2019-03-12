Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: "Bu hakemler..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Ya bu hakemler futbolu bilmiyor ya da ahlak kapasiteleri düşük." ifadelerini kullandı.