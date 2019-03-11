Erman Toroğlu'dan Donk yorumu

Erman Toroğlu, Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleyi A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Levent Tüzemen ve İlker Yağcıoğlu ile birlikte yorumladı. Toroğlu, sarı kırmızılı ekipte Onyekuru, Belhanda ve Feghouli'nin ceza sahasına girerek oynadıklarını, bu nedenle kontratakta sorun yaşamamaları için arkada Donk'un lazım olduğunu söyledi.