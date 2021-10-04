Muslera'nın Rizespor - Galatasaray maçında itiraz ettiği pozisyonda top çizgiyi geçti mi? Erman Toroğlu yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonunu Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Fernando Muslera'nın kale vuruşu itirazında bulunduğu ve devam kararı verilen pozisyonu uygulamayı değerlendirirken, "Bu top içeride, çizgiyle vedalaşması lazım." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)

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