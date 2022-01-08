Erman Toroğlu'dan Galatasaray - Giresunspor maçı yorumu: Golden başka bir şey yok

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'ın bir kadrosu var ve her şeye hazırlıklı olması gerekiyor. Galatasaray'ın Giresunspor'a karşı sahada planı filan yok. Alınan Rumen futbolcular Cicaldau ve Morutan saha ne yapıyorlar." dedi.

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