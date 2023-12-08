Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray yorumu! "Bu maçı kazanırsa..."
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray bu maçtan galip çıkarsa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin galibi de olacaktır." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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