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Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray yorumu! "Bu maçı kazanırsa..."

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray bu maçtan galip çıkarsa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin galibi de olacaktır." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

08 Aralık 2023 | 21:04
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